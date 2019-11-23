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    Дзюба, Азмун и Дриусси в старте на матч с «Рубином»

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    В 14:00 по мск состоится поединок 17 тура РПЛ — «Рубин» примет «Зенит». Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Казани.

    Вильмар Барриос
    Вильмар Барриос

    «Рубин» представил следующий состав: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Данченко, Уремович, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Марков, Микелтадзе. В запасе у команды Коновалов, Денисов, Степанов, Старфельт, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

    У «Зенита» такой выбор: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси. Васютин, Рыбиков, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Мак, Краневиттер на лавке на запасных. 0

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