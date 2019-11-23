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    Малком: С таким составом мы способны пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов

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    Бразилец Малком, который в начале сезона перебрался из «Барселоны» в «Зенит», рассказал об ожиданиях от Лиги чемпионов, а также оценил состав «сине-бело-голубых». Футболист считает, что питерцам по силам выйти в плей-офф турнира.

    Малком
    Малком

    «В "Зените" есть хорошие игроки: Дзюба, Азмун, в защите опытный Иванович. С таким составом мы способны пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов.

    Нас ждет большой матч с "Лионом", игра пройдет в прекрасной атмосфере. Я бы тоже хотел в ней сыграть. Все решат детали, будет важно забить. У "Лиона" много качественных футболистов: Депай, Траоре, Ауар и почти все остальные игроки. Как мы видим, в Лиге чемпионов не бывает вторых составов и легких матчей», — передает слова вингера Sport24 со ссылкой на RMC. 0

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