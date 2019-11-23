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    «Динамо» и «Ростов» огласили составы

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    В 16:30 по мск начнется поединок 17 тура РПЛ между московским «Динамо» и «Ростовом». Место встречи — «ВТБ Арена- Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Евгеньев, Юсупов, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Игбун, Филипп.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

    В запасе у хозяев Лещук, Паршивлюк, Шунич, Калинин, Соснин, Каборе, Грулёв, Кардозу, Хильемарк, Панченко, Шейдаев, Н'Жи.

    Гости привезли с собой такую лавку: Песьяков, Попов, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон. 0

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