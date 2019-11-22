Азар заявил об избавлении от лишнего веса

Форвард «Реала»подтвердил, что летом набрал лишний вес, но заявил, что уже избавился от него.

«Я не скрываю того, что у меня был лишний вес. Когда я в отпуске, я в отпуске. У меня такой обмен веществ, что я быстро набираю вес и быстро теряю его.

Когда я был в "Лилле" в 18 лет, я весил 72 килограмма. После этого я набрал мышечную массу до 75 килограммов.

Самый мой большой вес был тогда 77 килограммов, но этим летом я достиг отметки в 80. Но потерял все за десять дней, поэтому никаких проблем», — приводит слова Азара AS.

В этом сезоне Азар принял участие в 7 матчах чемпионата Испании, в которых забил 1 гол и отметился 3 результативными передачами. 0