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    Тедеско прокомментировал информацию о нелюбви к Рассказову и Гулиеву

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    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско обозлился на журналистов, которые спросили его о нелюбви к защитнику Николаю Рассказову и хавбеку Аязу Гулиеву.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Не понимаю! Что вы имеете в виду — мне не нравятся они? Я не знаю, откуда у вас такие вопросы, вы сами это придумали? Мне абсолютно не нравятся такие вопросы. Вы уже не раз спрашивали меня по поводу Рассказова, и я всегда отвечал, что он мне нравится как футболист.

    Спрашивать в такой манере — это жестко и жестоко, футболисты ведь тоже слушают эту пресс-конференцию. Я уже объяснял, что на этой позиции нам нужна стабильность, поэтому там играет Зобнин и Мельгарехо. Про Рассказова я слова плохого никогда не говорил и не скажу.

    По Гулиеву у меня такая же позиция. Если взять его позицию, то скажите, вместо кого мне его поставить? Вместо Умярова? Я не против игрока выступаю, а выступаю за того игрока, которого ставлю. Это не говорит о том, что Гулиев — плохой футболист. У всех будет шанс рано или поздно.

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