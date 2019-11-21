Тедеско прокомментировал информацию о нелюбви к Рассказову и Гулиеву

Главный тренер московского «Спартака»обозлился на журналистов, которые спросили его о нелюбви к защитникуи хавбеку

«Не понимаю! Что вы имеете в виду — мне не нравятся они? Я не знаю, откуда у вас такие вопросы, вы сами это придумали? Мне абсолютно не нравятся такие вопросы. Вы уже не раз спрашивали меня по поводу Рассказова, и я всегда отвечал, что он мне нравится как футболист.

Спрашивать в такой манере — это жестко и жестоко, футболисты ведь тоже слушают эту пресс-конференцию. Я уже объяснял, что на этой позиции нам нужна стабильность, поэтому там играет Зобнин и Мельгарехо. Про Рассказова я слова плохого никогда не говорил и не скажу.

По Гулиеву у меня такая же позиция. Если взять его позицию, то скажите, вместо кого мне его поставить? Вместо Умярова? Я не против игрока выступаю, а выступаю за того игрока, которого ставлю. Это не говорит о том, что Гулиев — плохой футболист. У всех будет шанс рано или поздно.

Неожиданной ли была отмена поездки в США? Прежде всего это немного не моя работа. Это было решение клуба, и я его принимаю. Тренер по своей натуре должен быть гибкий. Мы смогли переделать программу и составить новый план, и этот план мне понравился», — приводит слова Тедеско «Чемпионат». 0