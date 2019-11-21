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    Семак не планирует никого беречь в матче с «Рубином»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 17-м туре российской Премьер-лиги.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Очень мало пропускает "Рубин", я бы даже сказал, за исключением двух матчей, которые они сыграли не очень удачно. Остальные игры они проводят очень хорошо. Что касается организации игры, то забивают не очень много, но и пропускают очень-очень мало. И последние матчи тому подтверждение.

    "Рубин" много играет на ноль, и Дюпин хорошо действует, и в целом команда очень организованная, активно играет на протяжении всего матча, старается подолгу контролировать мяч. Для нас это будет очень важный матч. После паузы на сборные у нас есть свои проблемы — как восстановиться и подготовиться. Находимся в полной боевой готовности, стараемся и работаем, чтобы в хорошем состоянии подойти к игре против "Рубина".

    Отсутствие Зуева, Ташаева и Давиташвили в какой-то степени повлияет на "Рубин", но есть группа футболистов, которая может их заменить. Для них это станет шансом. Будет играть Кварацхелия, который часто выходил в начале сезона, но в последнее время играет не так много. На другом фланге может играть Микелтадзе, может и Данченко выше. Никаких проблем.

    Мы никого мы беречь не будем. Будем исходить из состояния и физических кондиций футболистов. Если мы поймем, что кто-то на сто процентов не сможет играть, значит кто-то не выйдет на поле. Если все могут, то все будут готовиться. Никого беречь не будем.

    Из тех, кто у нас в обойме и исключая серьезно травмированных, только у Шатова есть повреждение. Остальные в той или иной степени будут готовы принять участие в матче. Вопрос по Юрию Жиркову, который, к сожалению, не работает сегодня. Будем ждать остальных футболистов, когда они вернутся в наше расположение. Завтра поймем, кто будет готовиться, а кто нет.

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