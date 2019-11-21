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    Черышев: После работы в России Эмери внутренне поменялся

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    Бывший тренер «Севильи» Дмитрий Черышев высказал мнение о влиянии работы в «Спартаке» на экс-наставника испанской команды Унаи Эмери, в настоящее время возглавляющего лондонский «Арсенал».

    Дмитрий Черышев
    Дмитрий Черышев

    «Разговаривали ли мы про "Спартак"? Неоднократно. Есть моменты, про которые я не хочу говорить. "Спартак" ему многое дал, и Эмери "Спартаку" за это благодарен.

    После России Унаи внутренне поменялся, стал учить английский язык, обращать внимание на какие-то моменты, которые раньше считал несущественными.

    В автобиографии он вылил много негатива на "Спартак"? Возможно, в книге он изложил то, что накипело. Мне он не жаловался.

    Как я понял, больше всего его расстроило отсутствие поддержки в клубе. Эмери разочаровался только в этом», — сказал Черышев изданию «Чемпионат». 0

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