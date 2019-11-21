Черышев: После работы в России Эмери внутренне поменялся

Бывший тренер «Севильи»высказал мнение о влиянии работы вна экс-наставника испанской команды, в настоящее время возглавляющего лондонский

«Разговаривали ли мы про "Спартак"? Неоднократно. Есть моменты, про которые я не хочу говорить. "Спартак" ему многое дал, и Эмери "Спартаку" за это благодарен.

После России Унаи внутренне поменялся, стал учить английский язык, обращать внимание на какие-то моменты, которые раньше считал несущественными.

В автобиографии он вылил много негатива на "Спартак"? Возможно, в книге он изложил то, что накипело. Мне он не жаловался.

Как я понял, больше всего его расстроило отсутствие поддержки в клубе. Эмери разочаровался только в этом», — сказал Черышев изданию «Чемпионат». 0