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    Названа сумма компенсации Почеттино за свое увольнение

    Футбол Трансферы Футбол Англии Тоттенхэм
    «Тоттенхэму» придется заплатить неустойку за увольнением Маурисио Почеттино с поста главного тренера. На этой должности его сменил Жозе Моуринью.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    Как информирует The Independent, за досрочный разрыв контракта «шпоры» заплатят аргентинцу 12,5 миллиона фунтов.

    Вместе с Почеттино клуб покинули и его помощники — Хесус Перес, Мигель Д’Агостино и Антони Хименес. С учетом их соглашений общая сумма выплаты может достичь 19,6 миллионов фунтов.

    Почеттино возглавлял лондонскую команду с мая 2014 года. Аргентинский специалист провел 293 матча во главе «Тоттенхэма». В прошлом сезоне он вместе со «шпорами» дошел до финала Лиги чемпионов. 0

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