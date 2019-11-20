Названа сумма компенсации Почеттино за свое увольнение

придется заплатить неустойку за увольнениемс поста главного тренера. На этой должности его сменил

Как информирует The Independent, за досрочный разрыв контракта «шпоры» заплатят аргентинцу 12,5 миллиона фунтов.

Вместе с Почеттино клуб покинули и его помощники — Хесус Перес, Мигель Д’Агостино и Антони Хименес. С учетом их соглашений общая сумма выплаты может достичь 19,6 миллионов фунтов.

Почеттино возглавлял лондонскую команду с мая 2014 года. Аргентинский специалист провел 293 матча во главе «Тоттенхэма». В прошлом сезоне он вместе со «шпорами» дошел до финала Лиги чемпионов. 0