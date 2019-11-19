Словакия — Азербайджан. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.11.2019)

Составы команд:
«Словакия»: Мартин Дубравка, Norbert Gyomber, Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Петер Пекарик, Станислав Лоботка, Марек Гамшик, Юрай Куцка, Матуш Беро, Роберт Боженик, Лукаш Гараслин.
«Азербайджан»: Эмил Балаев, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцюк, Аббас Гусейнов, Bahlul Mustafazade, Шахрияр Рахимов, Vusal Isgandarli, Eddy Israfilov, Гара Гараев, Javid Huseynov, Рамиль Шейдаев.
Предыдущий матч соперников: «Азербайджан» — «Словакия» 1:5 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.