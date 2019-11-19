У «Манчестер Юнайтед» выросли долги

Отсутствиев Лиге чемпионов негативно сказывается на финансовом положении клуба, передает Sky Sports.

По информации источника, чистый долг «красных дьяволов» увеличился на 163 миллиона евро.

Таким образом, долги клуба теперь составляют 450 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» прогнозирует, что годовой доход команды в 2020 году упадет до 650 — 680 миллионов. В прошлом году согласно финансовым отчетам клуб заработал 734 млн евро.

Такое финансовое положение «Манчестер Юнайтед» отчасти связано с отсутствием команды в Лиге чемпионов. Так, сейчас доход от продажи прав на телетрансляции составляет € 39 млн, что на 23 % меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

После 12 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. 0