Македония — Израиль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.11.2019)

Составы команд:
«Македония»: Столе Димитриевски, Дарко Велковски, Висар Муслиу, Стефан Ристовски, Кире Ристевски, Элиф Элмас, Энис Барди, Бобан Николов, Tihomir Kostadinov, Горан Пандев, Vlatko Stojanovski.
«Израиль»: Ариэль Харуш, Eitan Tibi, Дан Леон Глазер, Нир Биттон, Бибрас Натхо, Sun Menachem, Элазар Даса, Ilay Elmkies, Диа Саба, Мунас Даббур, Эран Захави.
Предыдущий матч соперников: «Израиль» — «Македония» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.