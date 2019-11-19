ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван РакитичТрансферный дайджест. 12-18 ноября
  • 15:04
    • Официально: Луис Энрике вернулся в сборную Испании
  • 11:27
    • СМИ: РФС ввел систему штрафов в сборной России
  • 09:57
    • Экс-чемпионка UFC Роузи завершила карьеру
  • 09:14
    • «Даллас» разобрался с «Сан-Антонио», восьмая подряд победа «Хьюстона»
  • 08:47
    • Гол Овечкина и ассист Кузнецова помогли «Вашингтону» обырать «Анахайм»
    Все новости спорта

    Жамалетдинов может покинуть «Лех» в зимнее трансферное окно

    Футбол Трансферы Футбол России ЦСКА
    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов может покинуть польский «Лех», в котором находится на правах аренды.

    Тимур Жамалетдинов
    Тимур Жамалетдинов

    «Скорее всего, Тимуру нужно будет искать новую команду в это трансферное окно. Конечно, его не гонят из "Леха". Он находится в обойме команды и попадает в запас. Но Жамалетдинову надо играть, а не сидеть на скамейке запасных, пусть даже в таком сильном клубе, как "Лех".

    Возможно, он останется в польском клубе, но мы будем стараться что-то найти для игровой практики», — цитирует агента футболиста Sport24.

    В текущем сезоне Жамалетдинов провел за «Лех» всего 20 минут в чемпионате Польши, а также сыграл пять матчей во второй польской лиге, забив в них два гола. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 12-18 ноября
  • Вчера в 20:13
    •
  • Прогноз
  • Сан-Марино — Россия
  • 1.60
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отыграется ли сборная России на Сан-Марино за поражение от Бельгии?
  • Сан-Марино — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Увидим ли Бейла на Евро-2020?
  • Уэльс — Венгрия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Покажет ли Бельгия стопроцентный результат в матчах отбора Евро-2020?
  • Бельгия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Стефанос Циципас Теннис Угроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в ЛондонеГреческий теннисист стал победителем Итогового чемпионата ATP Вчера в 10:430
  • 14:09
    • Дзюба назвал цель сборной России на Евро-2020
  • 13:55
    • Месси и Кавани едва не подрались во время матча сборных
  • 12:42
    • Анчелотти может сменить Почеттино в «Тоттенхэме»
    Хоккеист «Вегаса» Хоккей НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября Вчера в 08:470
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ак Барс» серию побед?
  • 4.26
    •
  • 16:20
    • «Волгоград Арену» власти планируют передать «Ротору»
  • 16:06
    • Венесуэла разгромила Японию благодаря хет-трику Рондона
  • 15:51
    • Жамалетдинов может покинуть «Лех» в зимнее трансферное окно
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче Футбол Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраиваетсяРеакция прессы на матч Германия — Белоруссия 17/11/2019 в 14:330
  • 15:34
    • Ловчев: У сборной России есть шанс на выход из группы ЧЕ-2020
  • 15:18
    • Россия сыграет с командой Сан-Марино в красном
  • 14:53
    • «Амур» в Хабаровске обыграл «Металлург»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие