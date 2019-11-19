Жамалетдинов может покинуть «Лех» в зимнее трансферное окно

Нападающий ЦСКАможет покинуть польский «Лех», в котором находится на правах аренды.

«Скорее всего, Тимуру нужно будет искать новую команду в это трансферное окно. Конечно, его не гонят из "Леха". Он находится в обойме команды и попадает в запас. Но Жамалетдинову надо играть, а не сидеть на скамейке запасных, пусть даже в таком сильном клубе, как "Лех".

Возможно, он останется в польском клубе, но мы будем стараться что-то найти для игровой практики», — цитирует агента футболиста Sport24.

В текущем сезоне Жамалетдинов провел за «Лех» всего 20 минут в чемпионате Польши, а также сыграл пять матчей во второй польской лиге, забив в них два гола. 0