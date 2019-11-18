Испания — Румыния. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.11.2019)

Составы команд:
«Испания»: Кепа Аррисабалага, Хосе Гайя, Иньиго Мартинес, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Сауль Ньигес, Фабиан, Серхио Бускетс, Херар Морено, Альваро Мората, Санти Касорла.
«Румыния»: Чиприан Тэтэрушану, Йонуц Неделчяру, Алин Тошка, Ромарио Бензар, Adrian Rus, Янис Хаджи, Тудор Бэлуцэ, Рэзван Марин, Николае Станчу, Florinel Coman, Георге Пушкаш.
Предыдущий матч соперников: «Румыния» — «Испания» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.