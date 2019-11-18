Греция — Финляндия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.11.2019)

Составы команд:
«Греция»: Одиссеас Влаходимос, Konstantinos Stafylidis, Michalis Bakakis, Пантелис Хацидиакос, Dimitrios Giannoulis, Димитриос Курбелис, Anastasios Bakasetas, Konstantinos Galanopoulos, Evangelos Pavlidis, Dimitrios Limnios, Петрос Манталос.
«Финляндия»: Йессе Йоронен, Саули Вяйсянен, Лео Вяйсянен, Йоона Тойвио, Юкка Райтала, Глен Камара, Расмус Шуллер, Йони Кауко, Робин Лод, Симон Скрабб, Теэму Пукки.
Предыдущий матч соперников: «Финляндия» — «Греция» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.