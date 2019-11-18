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    «Греция» — «Финляндия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Греция — Финляндия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.11.2019)

    Футбол Евро-2020 Сборная Греции Сборная Финляндии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В 22:45 в квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года в группе J начнётся матч «Греция» — «Финляндия».

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    Составы команд:

    «Греция»: Одиссеас Влаходимос, Konstantinos Stafylidis, Michalis Bakakis, Пантелис Хацидиакос, Dimitrios Giannoulis, Димитриос Курбелис, Anastasios Bakasetas, Konstantinos Galanopoulos, Evangelos Pavlidis, Dimitrios Limnios, Петрос Манталос.

    «Финляндия»: Йессе Йоронен, Саули Вяйсянен, Лео Вяйсянен, Йоона Тойвио, Юкка Райтала, Глен Камара, Расмус Шуллер, Йони Кауко, Робин Лод, Симон Скрабб, Теэму Пукки.

    Предыдущий матч соперников: «Финляндия» — «Греция» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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