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    «Израиль» — «Польша». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Израиль — Польша. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.11.2019)

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    В 22:45 в квалификационной группе G Евро-2020 начнётся матч «Израиль» — «Польша».

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    Составы команд:

    «Израиль»: Офир Марсиано, Омри Бен-Харуш, Eitan Tibi, Лоай Таха, Элазар Даса, Нир Биттон, Бибрас Натхо, Дан Леон Глазер, Бирам Кайал, Moanes Dabour, Эран Захави.

    «Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Аркадиуш Реца, Томаш Кендзёра, Себастьян Шиманьски, Пшемыслав Франковский, Пётр Зелиньски, Krystian Bielik, Гжегож Крыховяк, Кшиштоф Пёнтек.

    Предыдущий матч соперников: «Польша» — «Израиль» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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