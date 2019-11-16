Израиль — Польша. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.11.2019)

Составы команд:
«Израиль»: Офир Марсиано, Омри Бен-Харуш, Eitan Tibi, Лоай Таха, Элазар Даса, Нир Биттон, Бибрас Натхо, Дан Леон Глазер, Бирам Кайал, Moanes Dabour, Эран Захави.
«Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Камил Глик, Аркадиуш Реца, Томаш Кендзёра, Себастьян Шиманьски, Пшемыслав Франковский, Пётр Зелиньски, Krystian Bielik, Гжегож Крыховяк, Кшиштоф Пёнтек.
Предыдущий матч соперников: «Польша» — «Израиль» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.