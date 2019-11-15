«Ювентус» продлит контракт с Щесны

планируют подписать с вратаремновый контракт, который будет действовать до 2024-го года.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, детали продления уже согласованы. Текущий контракт действует до 2021-го года.

Напомним, Щенсны перешел в «Ювентус» летом 2017 года из «Арсенала» за 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в восьми матчах итальянского национального чемпионата, в которых пропустил шесть голов.

«Ювентус» с 32 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 13-м туре туринцы на выезде сыграют с «Аталантой». 0