Дания — Гибралтар. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.11.2019)

Составы команд:
«Дания»: Каспер Шмейхель, Матиас Йоргенсен, Йенс Ларсен, Даниэль Васс, Симон Кьер, Кристиан Эриксен, Роберт Сков, Томас Делейни, Мартин Брайтвайт, Лассе Шоне, Christian Gytkjaer.
«Гибралтар»: Кайл Голдвин, Джейс Оливеро, Рой Чиполина, Джек Сержант, Джозеф Луис Чиполина, Итан Бритто, Mohamed Badr Hassan, Ли Кашаро, Аймен Муэли, Лиам Уолкер, Андре Тжей де Барр.
Предыдущий матч соперников: «Гибралтар» — «Дания» 0:6 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:0.