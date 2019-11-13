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    Точилин: У «Сочи» существует зависимость от Нобоа

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал трудности команды в последних матчах.

    Александр Точилин
    Александр Точилин

    «Серия неудач стала неожиданностью и для нас самих. Создавалось впечатление, что состав стабилизировался, игра выправилась, однако последовал психологический кризис.

    Негативную роль сыграло поражение от "Крыльев", а проигрыш "Тамбову" вообще нас морально, что называется, прибил.

    Должны были, конечно, побеждать, но показали низкий уровень игры. В итоге это все вылилось в то, что сейчас имеем.

    Пытаемся разобраться в причинах и выправить ситуацию. В первую очередь речь, повторю, идет о психологии.

    Потому что в футбол команда играть умеет, мы это видели и в победных матчах, и даже в неудачных по итоговому счету.

    Скажем, в Ростове во втором тайме превосходили по качеству действий одного из лидеров чемпионата. Но результат не достигнут, а он довлеет над коллективом.

    Соглашусь — зависимость от Кристиана Нобоа у нас существует. В победных встречах он всегда становился одним из лучших, завязывал игру.

    Когда у Нобоа не все ладится, то потенциал команды резко падает. Одному футболисту тяжеловато, хотелось бы, чтобы еще кто-то брал на себя роль конструктора атак», — сказал тренер изданию «Спорт-Экспресс». 0

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