СМИ: Неймар планирует вернуться в «Барселону»

Нападающийне оставил идею возвращения в, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, бразилец посетил столицу Каталонии, где провел время с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. В ходе общения бразилец в очередной раз озвучил желание стать игроком «сине-гранатовых».

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Летом 2019 года «Барса» пыталась купить бразильца обратно, но сделка так и не состоялась.

Контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Неймар провел пять матчей за ПСЖ и забил четыре гола. 0