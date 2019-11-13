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    СМИ: Неймар планирует вернуться в «Барселону»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не оставил идею возвращения в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

    Неймар
    Неймар

    По данным источника, бразилец посетил столицу Каталонии, где провел время с Лионелем Месси и Луисом Суаресом. В ходе общения бразилец в очередной раз озвучил желание стать игроком «сине-гранатовых».

    Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Летом 2019 года «Барса» пыталась купить бразильца обратно, но сделка так и не состоялась.

    Контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне Неймар провел пять матчей за ПСЖ и забил четыре гола. 0

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