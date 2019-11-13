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    Монтоливо объявил о завершении карьеры

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    Полузащитник Риккардо Монтоливо объявил, что завершает профессиональную карьеру.

    Риккардо Монтоливо
    Риккардо Монтоливо

    «C этого момента я заканчиваю играть и буду дальше жить Милане с семьей. Пока не знаю, что я буду делать дальше. Можете сказать, что "Милан" заставил меня закончить карьеру. У меня даже не было возможности попрощаться с болельщиками после семи лет», — признался футболист.

    34-летний Риккардо Монтоливо в прошлом сезоне ни разу не сыграл за «Милан», а в сезоне-2017/18 отыграл 26 матчей.

    Ранее он также выступал за «Фиорентину» и «Аталанту». Вместе с «Миланом» Монтоливо выиграл Суперкубок Италии в 2016 году. 0

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