Монтоливо объявил о завершении карьеры

Полузащитникобъявил, что завершает профессиональную карьеру.

Риккардо Монтоливо AC Milan LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«C этого момента я заканчиваю играть и буду дальше жить Милане с семьей. Пока не знаю, что я буду делать дальше. Можете сказать, что "Милан" заставил меня закончить карьеру. У меня даже не было возможности попрощаться с болельщиками после семи лет», — признался футболист.

34-летний Риккардо Монтоливо в прошлом сезоне ни разу не сыграл за «Милан», а в сезоне-2017/18 отыграл 26 матчей.

Ранее он также выступал за «Фиорентину» и «Аталанту». Вместе с «Миланом» Монтоливо выиграл Суперкубок Италии в 2016 году. 0