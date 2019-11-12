«Спартак» установил цену на Рошу

хочет получить € 15 млн за бразильского нападающего, который в данный момент выступает на, утверждает Superesportes.

По данным источника, ни один из заинтересованных клубов не готов платить за футболиста требуемую сумму. Агент Роши допускает, что «Крузейро» может предложить в обмен на Рошу нескольких игроков, но списка футболистов он не видел.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах бразильского национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.

Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2021 года. 0