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    «Спартак» установил цену на Рошу

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    Московский «Спартак» хочет получить € 15 млн за бразильского нападающего Педро Рошу, который в данный момент выступает на «Крузейро», утверждает Superesportes.

    Педро Роша
    Педро Роша

    По данным источника, ни один из заинтересованных клубов не готов платить за футболиста требуемую сумму. Агент Роши допускает, что «Крузейро» может предложить в обмен на Рошу нескольких игроков, но списка футболистов он не видел.

    В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах бразильского национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.

    Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2021 года. 0

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