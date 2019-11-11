Гендиректор «Сочи»: Терпение президента клуба не безгранично

Генеральный директор «Сочи»прокомментировал слухи о возможной скорой отставке главного тренера клуба

«Я уже неоднократно говорил, что если что-то будет, то вы узнаете об этом из клуба.

Кредит доверия? Главное, чтобы у него к самому себе было доверие. Чтобы он понимал, что нужно сделать, чтобы воодушевить ребят и начать добиваться результата.

Я к нему отношусь достаточно хорошо. Надеюсь, что что-то должно быть позитивное. Жду какие-то изменения. Посмотрим.

Но терпение президента клуба, конечно, не безгранично», — цитирует Рубашко Sport24.

«Сочи» в матче 16-го тура РПЛ уступил ЦСКА (2:3) и продлил серию без побед до пяти матчей. Клуб набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Президентом «Сочи» является Борис Ротенберг. 0