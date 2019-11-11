Гендиректор «Сочи»: Терпение президента клуба не безгранично

Александр Точилин
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«Я уже неоднократно говорил, что если что-то будет, то вы узнаете об этом из клуба.
Кредит доверия? Главное, чтобы у него к самому себе было доверие. Чтобы он понимал, что нужно сделать, чтобы воодушевить ребят и начать добиваться результата.
Я к нему отношусь достаточно хорошо. Надеюсь, что что-то должно быть позитивное. Жду какие-то изменения. Посмотрим.
Но терпение президента клуба, конечно, не безгранично», — цитирует Рубашко Sport24.
«Сочи» в матче 16-го тура РПЛ уступил ЦСКА (2:3) и продлил серию без побед до пяти матчей. Клуб набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
Президентом «Сочи» является Борис Ротенберг. 0