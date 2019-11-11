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    Сарри: Роналду не в лучшем состоянии на данный момент

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    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал замену форварда Криштиану Роналду в матче 12-тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:0).

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    «Мы должны поблагодарить Роналду, потому что он принес себя в жертву, оказавшись в сложной ситуации. Он делал все возможное, чтобы играть, но я видел, что он не очень хорошо себя чувствует, поэтому решил заменить его.

    Вполне естественно, что игрок будет раздражен, уходя с поля, особенно после того, как усердно работал. У него была небольшая проблема со связкой колена после столкновения на тренировке. Когда он играет или тренируется с высокой интенсивностью, это выводит его из равновесия, и в конечном счете он повреждает мышцы голени и бедра. Это влияет на его игру, он не в лучшем состоянии на данный момент», — цитирует Сарри Sky Sport Italia.

    Отметим, что 34-летний португалец после замены прошел мимо скамейки своей команды, бросив фразу в ее сторону, и направился прямиком в раздевалку. 0

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