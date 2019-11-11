Моуринью: Верю, что «Челси» закончит сезон в топ-4

Бывший главный тренервысказал мнение о наставнике командыи поделился прогнозом о том, как клуб закончит сезон.

«Я считаю, что Фрэнк проделывает фантастическую работу. Молодые ребята отлично влились в команду к таким опытным и высококлассным парням, как Виллиан и Канте.

Мне будет интересно понаблюдать, нашли ли они этот баланс между красивым футболом, в который они играют, и прагматизмом, который должен быть у каждой команды, чтобы играть против лучших команд. Когда они найдут его, думаю, у них есть отличная команда на будущее. Я не верю, что они закончат сезон на втором месте, но я верю, что они закончат сезон в топ-4», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Следующий матч «Челси» проведет с «Манчестер Сити» в гостях. Поединок состоится 23 ноября на стадионе «Этихад». 0