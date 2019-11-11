Черчесов: После ЧМ дети кричат, что они Головин, Акинфеев и Дзюба

Главный тренер сборнойподчеркнул, что доволен ростом популярности футбола в стране.

«Мы знаем, что после чемпионата мира очень много детей пошло в футбольные секции. Раньше, когда дети играли во дворе, они кричали, что они Роналду, Месси или Неймар. Теперь они кричат, что они Головин, Акинфеев или Дзюба. Это самое главное для нас и для меня в частности.

Даже чисто математически из миллиона ты отберешь больше игроков, чем из ста тысяч. Если хочешь играть в футбол, если тебе не надо никуда для этого ехать и ты играешь у себя в школе, то это же хорошо. Глядишь, кому-то понравится, и у нас будет больше возможностей давать людям шанс, чтобы те себя проявили. Тогда можно уже и селекцию проводить», — цитирует Черчесова пресс-служба УЕФА. 0