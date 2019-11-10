Тедеско: Если бы в Германии мне давали карточки, я бы пропустил десять матчей за сезон

Главный тренер «Спартака»после матча 16-го тура чемпионата России против(2:0) отметил, что не заслуживает желтых карточек за свои эмоции.

Специалист, получивший в матче с самарцами уже 3-ю желтую карточку, заявил, что не боитесь, что матч с «Зенитом» ему придется наблюдать с трибуны.

«Ничего не боюсь. Без эмоций футбола не существует. Если дают карточку за то, что от эмоций прыгаешь в технической зоне, футбол на этом закончится.

Если бы в Германии мне давали за это карточки, я бы пропустил десять матчей за сезон. Да, признаю, я выскочил на поле, но при этом игра была остановлена.

Зачем за это давать карточки?! Это поразительно», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0