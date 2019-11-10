Тедеско: У Шюррле нет психологических проблем

Главный тренерпосле победы надв матче 16-го тура РПЛ (2:0) поделился мнением о немецком полузащитнике «красно-белых»

Доменико Тедеско ФК «Спартак» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Мы разговариваем с ним каждый день: никаких проблем у него нет. Тем более психологических. Он прекрасно себя чувствует и всегда рвётся в бой. На неделе он пропустил несколько тренировок из-за травмы, поэтому и не попал в стартовый состав, плюс у нас есть Джордан и Понсе — они тоже сыграли неплохо. Но Шюррле прекрасно вышел на замену и помог команде», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

«Спартак», набрав 21 очко, поднялся на шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Крылья Советов» (18) — на девятой строчке. 0