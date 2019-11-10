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    Тедеско: У Шюррле нет психологических проблем

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    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ (2:0) поделился мнением о немецком полузащитнике «красно-белых» Андре Шюррле.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Мы разговариваем с ним каждый день: никаких проблем у него нет. Тем более психологических. Он прекрасно себя чувствует и всегда рвётся в бой. На неделе он пропустил несколько тренировок из-за травмы, поэтому и не попал в стартовый состав, плюс у нас есть Джордан и Понсе — они тоже сыграли неплохо. Но Шюррле прекрасно вышел на замену и помог команде», — цитирует Тедеско «Чемпионат».

    «Спартак», набрав 21 очко, поднялся на шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. «Крылья Советов» (18) — на девятой строчке. 0

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