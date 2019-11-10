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    Наумов: В РЖД сказали — если подашь в суд на «Зенит», то можешь писать заявление

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал, почему клуб не подал в Спортивный арбитражный суд на «Зенит», который в 2009 году нарушил правило лимита на легионеров в матче с «железнодорожниками» (1:1).

    Николай Наумов
    Николай Наумов

    «Здесь не обошлось без админресурса. Я вам прямо скажу, что он был включён. Звонили руководители разных рангов, меня так прихватили.

    Хотя документы в Спортивный арбитражный суд были готовы, и мы бы выиграли этот процесс, а "Зениту" засчитали бы поражение.

    В руководстве РЖД откровенно сказали: если пойдёшь в суд, то можешь писать заявление. Тогда же не было ни единого основания не засчитать "Зениту" техническое поражение.

    За год до этого по такому же регламенту в женском футболе произошла похожая ситуация, и команде, выпустившей лишнего легионера, засчитали поражение 0:3.

    Мой юрист в Лозанне показал документы, и нам дали стопроцентную гарантию, что правда будет на нашей стороне.

    Это стоило "Локомотиву" третьего места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Такое было, что тут скрывать», — приводит слова Наумова «Спорт уик-энд». 0

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