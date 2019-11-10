Наумов: В РЖД сказали — если подашь в суд на «Зенит», то можешь писать заявление

Бывший президент «Локомотива»рассказал, почему клуб не подал в Спортивный арбитражный суд на, который в 2009 году нарушил правило лимита на легионеров в матче с «железнодорожниками» (1:1).

«Здесь не обошлось без админресурса. Я вам прямо скажу, что он был включён. Звонили руководители разных рангов, меня так прихватили.

Хотя документы в Спортивный арбитражный суд были готовы, и мы бы выиграли этот процесс, а "Зениту" засчитали бы поражение.

В руководстве РЖД откровенно сказали: если пойдёшь в суд, то можешь писать заявление. Тогда же не было ни единого основания не засчитать "Зениту" техническое поражение.

За год до этого по такому же регламенту в женском футболе произошла похожая ситуация, и команде, выпустившей лишнего легионера, засчитали поражение 0:3.

Мой юрист в Лозанне показал документы, и нам дали стопроцентную гарантию, что правда будет на нашей стороне.

Это стоило "Локомотиву" третьего места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Такое было, что тут скрывать», — приводит слова Наумова «Спорт уик-энд». 0