Клопп: «Ливерпуль» не может подписать Мбаппе

Менеджервыразил сомнения, что его клуб может подписать нападающего

«Приобрести игрока такого трудно. Не вижу сейчас ни одного клуба, который мог бы купить его у ПСЖ.

Я не вижу ни одного такого клуба, вот и все. И мы входим в число клубов, которые не могут сделать этого. Все просто.

Хорошо, со спортивной точки зрения не так много причин не подписывать его. Что за игрок!

Но, конечно, все дело в деньгах. Без шансов, просто никаких шансов. Извините, что убиваю интригу», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с ПСЖ. 0