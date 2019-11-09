ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАБесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-офф
  • 13:58
    • Клопп: «Ливерпуль» не может подписать Мбаппе
  • 13:49
    • Щербакова выиграла Гран-при Китая и вышла в финал серии
  • 13:30
    • Синицина и Кацалапов выиграли Гран-при Китая в танцах на льду
  • 11:20
    • УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в США
  • 10:57
    • Бакаев: Полюбил футбол из-за Роналду
    Все новости спорта

    Клопп: «Ливерпуль» не может подписать Мбаппе

    Футбол Ливерпуль Футбол Англии ПСЖ Футбол Франции Трансферы
    Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил сомнения, что его клуб может подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «Приобрести игрока такого трудно. Не вижу сейчас ни одного клуба, который мог бы купить его у ПСЖ.

    Я не вижу ни одного такого клуба, вот и все. И мы входим в число клубов, которые не могут сделать этого. Все просто.

    Хорошо, со спортивной точки зрения не так много причин не подписывать его. Что за игрок!

    Но, конечно, все дело в деньгах. Без шансов, просто никаких шансов. Извините, что убиваю интригу», — цитирует Клоппа Sky Sports.

    Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с ПСЖ. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • 05/11/2019 в 14:40
    •
  • Прогноз
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
  • 1.74
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Тедеско докажет, что прошлый результат был ошибкой
  • «Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Боруссия» Д не будет легкой мишенью в Дерби Германии
  • «Бавария» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Выиграет ли «Лестер» у нестабильного «Арсенала»?
  • «Лестер» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Россия — Финляндия Хоккей Забивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финновСМИ — о поражение России от Финляндии в матче Евротура Вчера в 12:180
  • 08:51
    • Венгер подтвердил переговоры с «Баварией»
  • 10:33
    • Суарес может перебраться в США
  • 10:20
    • Эмери: Джака пока что не готов сыграть
    «Кэпиталз» продлили свою победную серию до пяти матчей Хоккей НХЛ. Шесть очков Овечкина и Кузнецова, четыре очка Бучневича и ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 8 ноября Вчера в 08:470
  • Экспресс дня

  • Сделают ли «мерсисайдцы» серьезную заявку на чемпионство?
  • 3.06
    •
  • 09:40
    • Почеттино: Мы вернулись на пять лет назад с точки зрения положения
  • 09:14
    • Лэмпард: Матч с «Кристал Пэлас» не будет легким
  • 08:41
    • Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с ПСЖ
    «Сити» проявил недостаточную надежность в обороне Футбол «Манчестер Сити» стал более уязвимым перед битвой с «Ливерпулем»Разбор матча «Аталанта» — «Манчестер Сити» (1:1) 07/11/2019 в 22:360
  • 01:12
    • «Уотфорд» одержал первую победу в нынешнем сезоне АПЛ
  • 01:07
    • ЦСКА уступил АСВЕЛу в Евролиге
  • 00:53
    • «Болонья» потерпела третье поражение подряд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие