Гильерме: Что такое быть русским? Не знаю

Вратарьрассказал в интервью РБК , как изменился после переезда в РФ и смены гражданства.

«Я раньше был очень открытым человеком, и много людей этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я сам заметил, что так нельзя.

Потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился.

Какие черты в русских выделяю, которые себе перенял? Холодная голова. У меня иногда этого не хватает очень.

Что такое быть русским? Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю...», — заявил Гильерме. 0