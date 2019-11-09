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    Гильерме: Что такое быть русским? Не знаю

    Футбол Локомотив Сборная России Футбол России
    Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал в интервью РБК, как изменился после переезда в РФ и смены гражданства.

    Гильерме (в центре)
    Гильерме (в центре)

    «Я раньше был очень открытым человеком, и много людей этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я сам заметил, что так нельзя.

    Потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился.

    Какие черты в русских выделяю, которые себе перенял? Холодная голова. У меня иногда этого не хватает очень.

    Что такое быть русским? Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю...», — заявил Гильерме. 0

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