Эмери: Джака пока что не готов сыграть

рассказал о том, как обстоят дела с, который недавно лишился капитанской повязки из-за конфликта с болельщиками и тренером.

«Пока Джака не готов сыграть. Я говорил с ним во вторник о том, как он чувствует себя сейчас. Он усердно работает на тренировках, но он сказал, что на данный момент не чувствует себя достаточно хорошо, чтобы играть. Мы будем ждать. Таково моё решение. Сначала мне нужно пообщаться с футболистом и узнать, как он себя чувствует, а потом принимать решение.

Как тренер, я несу ответственность за команду. Нам нужен такой игрок, как Гранит Джака. Но я не знаю, сыграет ли он снова за "Арсенал". Не знаю, потому что если у него есть желание помогать этой команде и защищать цвета клуба, время подскажет нам решение. Нам нужен игрок его уровня», — цитирует Эмери Sky Sports. 0