«Барселона» готовится к эпохе после Месси — президент

Президентзаявил о том, что клуб готовится к жизни после ухода своего звездного капитана

«Мы готовимся к эпохе после Месси. В следующие два или три сезона нашим лидером останется Лео. Но правда и то, что есть и другие молодые игроки, которые приходят в клуб как из-за рубежа, так и из нашей академии.

Мы очень счастливы, потому что мы готовимся к этой эре после Месси. Я всегда сравниваю его с Пеле. Бразилец был футболистом одного клуба. Не сомневаюсь, что после того, как Месси завершит карьеру, он останется связанным с этим клубом до конца своей жизни.

Его контракт истекает в 2021 году. Но, несомненно, при желании всех сторон, если Лео чувствует в себе силы и амбиции, этот контракт будет продлен на неопределенный срок», — цитирует Бартомеу Sport.es. 0