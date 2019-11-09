Бакаев: Полюбил футбол из-за Роналду

Полузащитник московскогорассказал о том, кто его мотивировал к тому, чтобы начать играть в футбол.

«Кумир есть. Криштиану. С детства за ним слежу. Сейчас он просто машина по забиванию мячей, но раньше мне особенно нравились его финты. Можно сказать, что вообще полюбил футбол как раз из-за Роналду. Криштиану появился раньше, когда я даже не знал Месси. Но так — оба просто фантастические игроки. Но получилось, что я как начал болеть за Роналду, так и всегда его поддерживал.

Я смотрел матч между "Локомотивом" и "Ювентусом". Думаю, если бы его не поменяли — может, и он забил бы мяч. Криштиану ведь может всю игру быть незаметным, а потом стать главным героем. Не зря же его партнеры говорят, что Роналду — человек, помешанный на футболе. Просто монстр», — цитирует Бакаева «Чемпионат». 0