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    Семак: Не заметил, что «Зениту» благоволят судьи

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отношение судей к его команде в российский Премьер-лиге.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Это все эмоции. Считаю, к "Зениту" относятся, может быть, чуть строже, чем к другим командам. Но я не заметил, что календарь или судьи нам благоволят.

    Вот был разговор, что в матче с "Оренбургом" арбитр не наказал нас 11-метровым. А, например, в игре с "Локомотивом" не поставили пенальти уже в ворота железнодорожников — хотя на той встрече работал ВАР.

    Конечно, все такие случаи воспринимаются эмоционально. Почему ВАР не стал изучать эпизод в начале матча с "Локо"? Это рабочие моменты, которые будут улучшаться. Тогда и ошибок станет меньше.

    Или возьмем прошлый год, когда в игре со "Спартаком" Дриусси чуть голову не снесли, но арбитр даже не свистнул. Ошибки совершаются в обе стороны. Считаю, рефери относятся к нам так же, как и к другим клубам. Это мое личное мнение, но можно обратиться и к статистике.

    В прошлом сезоне, кажется, "Зенит" был вообще одним из тех, кто исполнил меньше всех пенальти (три — LiveSport.ru). В этом чуть больше пробиваем. Это футбол», — цитирует наставника Спорт-Экспресс. 0

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