Гильерме: Спокойно восприму, если Акинфеева вернут в сборную

В интервью Sports.ru вратарьГильерме заявил о том, что нормально воспринял бы, если быв национальную команду.

«Это легенда России и сборной. Он заслужил, чтобы все хотели, чтобы он играл снова. Я в сборной, потому что хочу помогать. Пока я нужен, я всегда буду готов. Если Игоря решат вернуть, я приму это спокойно. Никаких проблем.

Почему должно быть [обидно]? Он сделал для сборной много. Считаю, что ему всегда есть место в сборной. Он великий вратарь, который принес много результатов ЦСКА и сборной. В команде мы хорошо общались. Обычные разговоры, но нормально», — заверил Гильерме. 0