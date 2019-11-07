Венгер: Азар стал слишком тяжелым

высказался по поводу неудачного стартав Примере. По его мнению, одной из причин является лишний вес.

«Он не похож на парня, которого сломает атмосфера в Мадриде. Но я не знаю его достаточно, чтобы рассуждать об этом.

Думаю, дело в физической готовности. Он стал слишком тяжелым. Лошадь может весить 500 кг, но добавь на нее лишние пару килограмм, и она проиграет гонку. Двух килограмм будет достаточно.

Мы еще не видели того Азара, который был в Англии. После травмы он все еще не восстановился физически. Сейчас у него нет той же уверенности, что была в "Челси" », — приводит слова француза Goal.

Напомним, что Азар перешел в «Реал» за 100 млн евро. За 10 матчей футболист отличился лишь одним забитым голом. 0