Ал. Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Зенита».

«Про интерес "Зенита" нечего рассказывать. Это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть.

На данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и "Зенитом" выберу Европу», — сказал Миранчук изданию «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Алексей забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Миранчук — воспитанник «Локомотива». За основную команду «железнодорожников» 24-летний хавбек выступает с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. 0