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    Игуаин и Роналду сыграют в атаке «Ювентуса» против «Локомотива»

    «Локомотив» — «Ювентус»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Московский «Локомотив» назвал состав на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин

    «Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус — Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Мариу, Ал. Миранчук — Эдер.

    Запасные: Коченков, Живоглядов, Идову, Коломейцев, Мурило, Магкеев, Тугарев.

    «Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Рабьо, Рэмси, Игуаин, Роналду.

    Запасные: Буффон, Де Шильо, Дибала, Дуглас Коста, Матюиди, Демирал, Бентанкур.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются "Атлетико" и "Байер".

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение "Ювентусу". Коэффициент на его победу — 1.62, на ничью — 4.04, тогда как на успех "Локомотива" — 6.70.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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