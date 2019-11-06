«Локомотив» — «Ювентус»: составы, коэффициенты, онлайн

Московскийназвал состав на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против

«Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус — Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Мариу, Ал. Миранчук — Эдер.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Идову, Коломейцев, Мурило, Магкеев, Тугарев.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Рабьо, Рэмси, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Де Шильо, Дибала, Дуглас Коста, Матюиди, Демирал, Бентанкур.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются "Атлетико" и "Байер".

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение "Ювентусу". Коэффициент на его победу — 1.62, на ничью — 4.04, тогда как на успех "Локомотива" — 6.70.

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