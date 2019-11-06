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    «Локо» и «Юве» обменялись голами до перерыва

    «Локомотив» — «Ювентус»: счет 1:1 после первого тайма, обзор голов

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    Московский «Локомотив» на своем поле играет вничью с туринским «Ювентусом» (1:1) после первого тайма матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 4-й минуте открыли итальянцы. Роналду со штрафного приложился по центру ворот «Локо», Гилерме не удержал скользкий мяч, пропустив его между ног, а Рэмси добил уже с линии.

    Отыгрались москвичи на 12-й минуте. Рыбусь с левого края вырезал подачу в центр штрафной «Юве», Миранчук выиграл борьбу в воздухе и пробил головой по воротам — мяч от штанги отскочил во вратарскую, Алексей первым успел на отскок.

    Напомним, что первый матч в Турине завершился победой «Ювентуса» со счетом 2:1.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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