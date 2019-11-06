«Локомотив» определился с формой на матч с «Ювентусом»

«Ювентус» — «Локомотив»
globallookpress.com
Футболисты «железнодорожников» выйдут на поле в предстоящей игре в футболках белого цвета. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Сегодня играем в белом! 😇 #ЛокоЮве | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMJuve pic.twitter.com/pMI5mXl4E6— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 6 ноября 2019 г.
Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится сегодня, 6 ноября, на стадионе «Локомотив». Начало — в 20:55 мск.
«Локомотив» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус» расположился на первой позиции в квартете, имея в активе семь пунктов.