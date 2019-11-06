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    Фавр: Против «Интера» был сумасшедший матч

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал волевую победу над «Интером» в четвертом туре Лиги чемпионов.

    Люсьен Фавр
    Люсьен Фавр

    Встреча, которая прошла в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, уступающие после первого тайма 0:2.

    «Первый тайм не был плохим. У нас были моменты, но мы дважды пропустили. Если бы пропустили третий, пришлось бы совсем туго. Мы перешли на суператакующий футбол после перерыва и старались не допускать контратак.

    Это был сумасшедший матч, который проходил в высоком темпе и подарил незабываемое зрелище», — цитирует Фавра пресс-служба УЕФА.

    «Боруссия» после четырех туров набрала семь очков и занимает второй место в группе F. Лидирует «Барселона» — восемь пунктов, на третьей позиции расположился «Интер» (4), замыкает таблицу «Славия» (2). 0

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