Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу
globallookpress.com
Итоговая встреча самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки перенесена из Сантьяго в связи с беспорядками в Чили, сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.
18 октября власти Чили ввели режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и окрестностях на фоне массовых протестов после повышения тарифов на проезд в столичном метро.
Напомним, в прошлом году финальный матч с участием аргентинских клубов «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» был перенесен из Буэнос-Айреса в Мадрид из-за беспорядков, устроенных болельщиками. «Ривер Плейт» победил со счетом 3:1. 0