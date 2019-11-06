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    Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу

    Футбол Латинская Америка
    Финальный матч Кубка Либертадорес между бразильским «Фламенго» и аргентинским «Ривер Плейт» состоится в столице Перу Лиме 23 ноября.

    Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу
    Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу

    Итоговая встреча самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки перенесена из Сантьяго в связи с беспорядками в Чили, сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.

    18 октября власти Чили ввели режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и окрестностях на фоне массовых протестов после повышения тарифов на проезд в столичном метро.

    Напомним, в прошлом году финальный матч с участием аргентинских клубов «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» был перенесен из Буэнос-Айреса в Мадрид из-за беспорядков, устроенных болельщиками. «Ривер Плейт» победил со счетом 3:1. 0

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