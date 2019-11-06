Финальный матч Кубка Либертадорес между бразильскими аргентинскимсостоится в столице Перу Лиме 23 ноября.

Финал Кубка Либертадорес перенесен из Чили в Перу globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Итоговая встреча самого престижного клубного футбольного турнира Южной Америки перенесена из Сантьяго в связи с беспорядками в Чили, сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ.

18 октября власти Чили ввели режим чрезвычайного положения в столице страны Сантьяго и окрестностях на фоне массовых протестов после повышения тарифов на проезд в столичном метро.

Напомним, в прошлом году финальный матч с участием аргентинских клубов «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» был перенесен из Буэнос-Айреса в Мадрид из-за беспорядков, устроенных болельщиками. «Ривер Плейт» победил со счетом 3:1. 0