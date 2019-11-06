Црвена Звезда — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.11.2019)

Составы команд:
«Црвена Звезда»: Милан Борян, Милош Дегенек, Неманья Милунович, Milan Rodic, Марко Гобелич, Марко Марин, Матео Эсекиель Гарсия, Негош Петрович, Душан Йованчич, Райив ван ла Парра, Милан Павков.
«Тоттенхэм»: Пауло Гассанига, Дэнни Роуз, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Хуан Фойт, Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Деле Алли, Tanguy Ndombele, Гарри Кейн.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» 5:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.