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    «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Црвена Звезда — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.11.2019)

    Футбол Лига чемпионов Црвена Звезда Тоттенхэм Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 23:00 в Лиге чемпионов — матч группы B начнётся матч «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм».

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    Составы команд:

    «Црвена Звезда»: Милан Борян, Милош Дегенек, Неманья Милунович, Milan Rodic, Марко Гобелич, Марко Марин, Матео Эсекиель Гарсия, Негош Петрович, Душан Йованчич, Райив ван ла Парра, Милан Павков.

    «Тоттенхэм»: Пауло Гассанига, Дэнни Роуз, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Хуан Фойт, Сон Хын Мин, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Деле Алли, Tanguy Ndombele, Гарри Кейн.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда» 5:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

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