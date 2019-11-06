Коста: Сарри сказал мне, чтобы я наслаждался игрой и помог добыть победу

Нападающий «Ювентуса», забивший победный мяч в матче с(2:1), поделился впечатлениями от встречи группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч был по-настоящему сложным, но мы хорошо справились. Здесь очень холодно, но наши парни выглядели чудесно. Мы сохраняли спокойствие и в итоге забили второй гол.

Перед выходом на замену Сарри просто сказал мне, чтобы я наслаждался игрой и помог команде добыть победу. Я так и сделал.

Когда ты играешь против "Ювентуса", то у тебя не остается другого варианта, кроме как максимально хорошо играть в обороне.

Для меня этот матч был особенно важен потому, что до этого долгое время я был не в строю. Но я должен был вернуться и помочь команде», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0