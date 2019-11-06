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    Бонуччи: Мы выполнили свою первую задачу на текущий сезон

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    Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1), после победы в котором туринский клуб вышел в плей-офф турнира.

    Леонардо Бонуччи
    Леонардо Бонуччи

    «Думаю, наша команда хорошо адаптируется под тот стиль игры, который необходим в конкретный момент.

    Мы играем в тот футбол, который любит наш тренер основную часть времени. Но мы готовы и терпеть вместе, когда это необходимо.

    Мы выполнили свою первую задачу на текущий сезон. "Локомотив" низко сел в оборону, но в первом тайме хорошо контратаковал.

    После перерыва он уже меньше шел в атаку, потому что мы стали выше прессинговать. Создали несколько моментов и в итоге смогли вырвать победу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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