Бонуччи: Мы выполнили свою первую задачу на текущий сезон

Леонардо Бонуччи
globallookpress.com
«Думаю, наша команда хорошо адаптируется под тот стиль игры, который необходим в конкретный момент.
Мы играем в тот футбол, который любит наш тренер основную часть времени. Но мы готовы и терпеть вместе, когда это необходимо.
Мы выполнили свою первую задачу на текущий сезон. "Локомотив" низко сел в оборону, но в первом тайме хорошо контратаковал.
После перерыва он уже меньше шел в атаку, потому что мы стали выше прессинговать. Создали несколько моментов и в итоге смогли вырвать победу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0