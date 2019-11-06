Бонуччи: Мы выполнили свою первую задачу на текущий сезон

Капитан «Ювентуса»поделился впечатлениями после матча группового этапа Лиги чемпионов с(2:1), после победы в котором туринский клуб вышел в плей-офф турнира.

«Думаю, наша команда хорошо адаптируется под тот стиль игры, который необходим в конкретный момент.

Мы играем в тот футбол, который любит наш тренер основную часть времени. Но мы готовы и терпеть вместе, когда это необходимо.

Мы выполнили свою первую задачу на текущий сезон. "Локомотив" низко сел в оборону, но в первом тайме хорошо контратаковал.

После перерыва он уже меньше шел в атаку, потому что мы стали выше прессинговать. Создали несколько моментов и в итоге смогли вырвать победу», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0