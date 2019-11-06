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    «Бавария» — «Олимпиакос». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бавария — Олимпиакос. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.11.2019)

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    В 20:55 в Лиге чемпионов — матч группы B начнётся матч «Бавария» — «Олимпиакос».

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    Составы команд:

    «Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Хави Мартинес, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Леон Горецка, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Кингсли Коман, Йозуа Киммих, Роберт Левандовски.

    «Олимпиакос»: Жозе Са, Рубен Семеду, Омар Элабделлауи, Яссин Мерия, Константинос Цимикас, Мохамед Мади Камара, Андреас Бухалакис, Гилерме, Мигель Анхель Герреро, Даниэл Поденсе, Лазар Ранджелович.

    Предыдущий матч соперников: «Олимпиакос» — «Бавария» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 3:0.

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