«Аталанта» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1, обзор голов

Гости открыли счет на 7-й минуте. Жесус в контр-атаке вывел на ударную позицию Рахима Стерлинга, отправившего мяч в сетку рядом с вратарем. 0:1.
На 43-й минуте «Сити» мог решить исход встречи, но Габриэль Жезус не забил пенальти (мимо ворот), назначенный за игру рукой Иличича.
В перерыве англичане провели замену голкипера — вместо Эдерсона вышел Браво.
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«Аталанта» сравняла счет на 49-й минуте. Гомес навесил на Марио Пашалича, который головой переправил мяч в сетку ворот — 1:1.
На 81-й минуте Браво выбежал из штрафной, чтобы прервать выход Йосипа Иличича, но сделал это с фолом.
В последние 10 минут хозяева поля пытались всеми силами поразить ворота гостей, но не преуспели. 1:1.
«Манчестер Сити» набрал 10 очков группе, следом идет «Динамо» из Загреба — 7. Третий — донецкий «Шахтер» — 4, замыкает квартет «Аталанта» — 1 очко.
В пятом туре 26« ноября Аталанта» примет «Динамо», а «Манчестер Сити» — «Шахтер». 0