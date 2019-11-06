«Аталанта» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:1, обзор голов

на своем поле сыграла вничью 1:1 с «Манчестер Сити» в матче группы C Лиги чемпионов. Гости доигрывали с полевым игроком в воротах.

Гости открыли счет на 7-й минуте. Жесус в контр-атаке вывел на ударную позицию Рахима Стерлинга, отправившего мяч в сетку рядом с вратарем. 0:1.

На 43-й минуте «Сити» мог решить исход встречи, но Габриэль Жезус не забил пенальти (мимо ворот), назначенный за игру рукой Иличича.

В перерыве англичане провели замену голкипера — вместо Эдерсона вышел Браво.

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«Аталанта» сравняла счет на 49-й минуте. Гомес навесил на Марио Пашалича, который головой переправил мяч в сетку ворот — 1:1.

На 81-й минуте Браво выбежал из штрафной, чтобы прервать выход Йосипа Иличича, но сделал это с фолом. Красная карточка привела к курьезу — в составе «Сити» больше не оказалось голкиперов. Вратарскую форму надел Кайл Уокер, и первым же касанием отразил штрафной.

В последние 10 минут хозяева поля пытались всеми силами поразить ворота гостей, но не преуспели. 1:1.

Футбол. Лига чемпионов «Аталанта» — «Манчестер Сити» 1:1 Голы: 0:1 — 7 Стерлинг, 1:1 — 49 Пашалич«Аталанта»: Голлини, Толои, Паломино, Гимшити, Хатебур, де Рон, Фройлер (Малиновский, 84), Кастань (Муриэль, 90), Гомес, Иличич, Пашалич«Манчестер Сити»: Эдерсон (Браво, 46), Жоау Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди, де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез (Уокер, 88), Габриэл Жезус (Агуэро, 73), СтерлингПредупреждения: Гимшити (27), Толои (39), Иличич (42), Фернандиньо (70), Кастань (79), Менди (90), Бернарду Силва (90)Удаление: Браво (81)

«Манчестер Сити» набрал 10 очков группе, следом идет «Динамо» из Загреба — 7. Третий — донецкий «Шахтер» — 4, замыкает квартет «Аталанта» — 1 очко.

В пятом туре 26« ноября Аталанта» примет «Динамо», а «Манчестер Сити» — «Шахтер». 0