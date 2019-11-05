Смолов и Антон Миранчук могут сыграть с «Ювентусом»

Главный тренер московского «Локомотива»рассказал о состоянии своих подопечных в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Есть много положительных моментов. Антон Миранчук тренируется в общей группе. Надеемся, что и Смолов скоро вернется. Будут ли они играть определимся сегодня. Мариу тоже готовится к игре. Травмированных у нас нет.

Что касается физического состояния, оно на нормальном уровне. И Крыховяк после второго отравления себя значительно лучше себя чувствует. И Баринов, и другие. Они готовы значительно лучше, чем к матчу в Турине.

Единственный сложны момент — переход с синтетики на натуральное поле, он занимает определенное время, которого у нас нет», — передает слова Семина «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве. 0