Смолов и Антон Миранчук могут сыграть с «Ювентусом»

Федор Смолов
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«Есть много положительных моментов. Антон Миранчук тренируется в общей группе. Надеемся, что и Смолов скоро вернется. Будут ли они играть определимся сегодня. Мариу тоже готовится к игре. Травмированных у нас нет.
Что касается физического состояния, оно на нормальном уровне. И Крыховяк после второго отравления себя значительно лучше себя чувствует. И Баринов, и другие. Они готовы значительно лучше, чем к матчу в Турине.
Единственный сложны момент — переход с синтетики на натуральное поле, он занимает определенное время, которого у нас нет», — передает слова Семина «Чемпионат».
Матч «Локомотив» — «Ювентус» пройдет 6 ноября в Москве. 0