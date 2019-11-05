Щенсны: В «Локомотиве» выделю Крыховяка, он мой друг

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны перед матчем Лиги чемпионов с «Локомотивом» выделил в составе москвичей своего соотечественника Гжегожа Крыховяка.

«Мы дружим с 2004 года, когда оба начали играть на профессиональном уровне. Мы играли на самых разных полях, получили огромный опыт.

Две недели назад мы впервые сыграли друг против друга. Это красивая история и она важна для нас обоих.

Кого бы я отметил в первой игре "Юве" и "Локо" в Турине? Ну, конечно, я отмечу Крыховяка. В том числе, потому что он мой друг.

Кто входит в тройку топ-вратарей мира на сегодня? Сложный вопрос. Сейчас много великих вратарей. Скажу так: Аллисон, Тер Штеген... Ну и все, пусть будет двое, ха-ха.

Конечно, хотелось бы не пропустить завтра. У нас сейчас серия игр, когда мы пропускаем. Надеюсь, завтра будет сухая для меня и команды игра», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0