Месси: Индивидуальные призы не являются моей целью

Форвардрассказал о том, что для него является самым главным в футбольной карьере. По его словам, индивидуальные призы не имеют для него значения.

«Я мечтаю продолжать выигрывать трофеи с "Барселоной". Хочу снова выиграть Лигу чемпионов, это вызов для нас.

Я всегда говорил, что индивидуальные призы не являются моей целью. Премия The Best, "Золотой мяч", "Золотая бутса"… Все это меня не волнует. И тем более приз за лучший гол года. Если я добиваюсь этих наград, то хорошо, если нет — тоже.

С годами играть становится труднее, потому что кажется, что тебе 25 лет и ты можешь делать все то же самое, что и раньше, но тело считает иначе. В некоторых обстоятельствах нужно быть более осторожным, чем раньше», — приводит слова Месси World Soccer. 0